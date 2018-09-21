Очередное заседание творческой группы по хореографическому искусству «Экзерсис»

22 сентября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится очередное занятие творческого объединения «Экзерсис» для руководителей хореографических коллективов города Мурманска и Мурманской области.

Занятие на тему: «Место крупных хореографических форм в репертуаре хореографического коллектива. Актуальные проблемы композиции и драматургии танца» проведет ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества областной «Кировки», отличник просвещения РФ – Выдрин Виктор Борисович.

Для участников встречи проведут лекционно-практические занятия на темы: «Драматургия номера, как проявление авторской концепции и жанра», «Значение структуры в композиции танца» на примерах постановок участников 1-го Всероссийского конкурса артистов балета в Москве 2017 года. А также лекционно-практического занятие по теме «Специфические ошибки при использовании различных методик построения урока танца» и видео просмотр лучших номеров коллективов, участников 8-го областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России» в Мурманске.