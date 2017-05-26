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Мурманская область. Арктика26.05.17 17:25

Очередной мурманский коммерсант, захотевший нажиться на Гособоронзаказе Северного флота, осуждён судом

26 мая  Первомайским районным судом г.Мурманска директор ООО «А.Л.Е.К.» Нагибин Н.И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, приговорён к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, и штрафу в размере 1 млн рублей.

В целях обеспечения взыскания нанесённого ущерба на имущество коммерсанта наложен арест. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам мурманской полиции, Военной прокуратуры и УФСБ России по Северному флоту, Следственным управлением УМВД России по Мурманской области доказана его причастность к хищению денежных средств, выделенных на ремонт и сервисное обслуживание более десяти кораблей и судов Северного флота. Приговор в законную силу не вступил. 

«О масштабах нарушений закона можно судить по сумме исков и штрафов, предъявленных в Арбитражный суд города Москвы за срыв ООО «А.Л.Е.К.» исполнения обязательств в рамках госконтрактов в сфере судоремонта, составившей более 280 млн рублей. Ещё около 300 млн рублей аффилированные к нему фирмы, находящиеся в стадии банкротства, не вернули кредитному учреждению, - комментирует представитель спецслужб. - Ранее по нереабилитирующим основаниям (истечение сроков давности) прекращено уголовное преследование Николая Нагибина, при наличии финансовой возможности умышленно не платившего зарплату 69 работникам данного общества.

За последние год это далеко не первое уголовное дело в сфере судоремонта, явившееся результатом совместной работы военных контрразведчиков и их коллег из других правоохранительных органов Мурманской области. Так, начиная с мая 2016 года, вступили в законную силу приговоры директорам ООО «Северный партнёр» Дмитрию Морозову, ООО «Северный Гарант» Александру Дудорову и ЗАО «СПТБ «Звёздочка» Фёдору Барашко, похитившим бюджетные средства в особо крупном размере, а в январе и апреле 2017 года признаны виновными в незаконном предпринимательстве руководители ООО «ДиаМАНТ» Сергей Никифоров и ОАО «Промышленная группа «Новик» Юрий Байло. Пресечению противоправной деятельности способствовала принципиальная позиция, занимаемая командованием Северного флота и руководством головного исполнителя Государственного оборонного заказа – АО «Центр судоремонта «Звёздочка».

  

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