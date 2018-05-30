Очередной подпольный игорный клуб прикрыли в Мурманске

В полицию Мурманска поступило сообщение от бдительных граждан о том, что на ул. Генералова в жилом помещении работает игровой клуб. Оперативники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Мурманску при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии пришли в помещение с проверкой. Информация нашла своё подтверждение – в помещении находились двое граждан и администратор клуба, а также специальная компьютерная техника.

Полицейские изъяли игровое оборудование в количестве более 20 единиц, которое в дальнейшем по решению суда будет уничтожено. Материалы проверки направлены в СУ СК России по Мурманской области для принятия процессуального решения. Как отмечают сотрудники полиции, по данному адресу игровые клубы они закрывают уже не в первый раз. Организаторы азартных игр уже привлечены к уголовной ответственности, однако они снова в данном помещении открывают игровое заведение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в текущем году сотрудниками полиции Мурманска зарегистрировано более 10 материалов проверок по фактам незаконной организации игровой деятельности, все они переданы в СУ СК России по Мурманской области для принятия процессуального решения. В 2017 году по материалам полицейских областного центра следственными органами возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. С учётом прошлых лет 17 уголовных дел данной категории направлены в суд.