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Мурманская область. Арктика16.12.17 06:10

Очередной рейд в рамках мониторинга точек продажи пиротехнике порадовал проверяющих

В Мурманске вчера, 15 декабря, в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоялся общественный рейд в точку продажи пиротехнических изделий в крупном городском торговом центре. Проверка проводилась в рамках мониторинга, который стартовал в регионе 11 декабря. В мероприятии приняли участие: руководитель мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и члены регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль».

«Ключевое слово для наших проверок – безопасность, - отметил Шадрин. – То есть, важно понимать, насколько соблюдены правила хранения пиротехнических изделий, насколько они безопасны в использовании. Например, есть ли инструкция на русском языке, чтобы потребители могли понять, как  с этой техникой обходиться, имеются ли соответствующие сопроводительные документы, сертификаты».

Депутат отметил, что результаты проверки порадовали.

«Документы на месте, средства пожаротушения есть, судя по документам, практически раз в неделю проводится обучение персонала на случай пожара», - сказал он.

«Сегодня у нас уже второй рейд в рамках мониторинга, -  поделился своими впечатлениями председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», председатель Мурманского регионального отделения «Объединения потребителей России» Денис Лашин. – Результаты, действительно, порадовали. К сожалению, так бывает не всегда. Например, в ходе предыдущего рейда был выявлен ряд нарушений. Такие случаи – на особом контроле. Конечно, общественные контролеры – не надзорные органы. Мы стараемся сначала убедить и договориться с продавцами о том, чтобы они сами устранили недочеты.  И, если это не удается, только тогда обращаем внимание контрольно-надзорных органов на проблему».

Лашин также порекомендовал жителям проявлять осторожность при покупке пиротехнических изделий. «При покупке обязательно посмотрите, есть ли у изделия руководство к эксплуатации на русском языке, попросите продавца представить товаросопроводительную документацию, документы по сертификации соответствия», - сказал он.

Мониторинг точек продажи пиротехнике в Мурманской области будет продолжен.

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