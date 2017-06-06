Мурманская область. Арктика06.06.17 09:36
Очередной спуск лавин проведут 7 июня в Кировске в районе Восточного рудника
7 июня с 12.00 до 22.00 в Хибинах планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 48А1, 48А2, 48Б, 48В (охраняемая территория карьера «Центральный» Восточного рудника АО «Апатит»).
С целью обеспечения личной безопасности категорически запрещено нахождение в опасной зоне проведения работ.
Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска телефон 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно); оперативный дежурный Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России телефон 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).
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