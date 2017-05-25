Очередные трупы собак обнаружены на обочине автодороги Р-21

Государственное областное бюджетное ветеринарное учреждение «Мурманская станция по борьбе с болезнями животных» сообщает, что 23 мая на участке местности, расположенной вдоль автодороги Р-21, в 250 метрах от Кольского моста в сторону п.Печенга были обнаружены трупы семи взрослых собак.

Специалистами Учреждения был осуществлен выезд в район обнаружения, после чего трупы животных были погружены в специализированный автотранспорт и вывезены для проведения патологоанатомической экспертизы.

На месте обнаружения трупов животных была проведена дезинфекция.

Напомним, что это уже четвёртая находка трупов убитых домашних животных, обнаруженных в мае в нашем регионе.