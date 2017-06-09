Очищение рынка ЖКХ от нерадивых управляющих компаний и повышение открытости для общества станут приоритетами в работе Госжилинспекции Мурманской области

Сегодня в ходе рабочей встречи с начальником Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона Алёной Кузнецовой губернатор Марина Ковтун подвела итоги работы в Мурманской области жилищного контроля и определила приоритетные для ведомства задачи на ближайшую перспективу.

Глава региона подчеркнула значение деятельности Госжилинспекции, в чьём ведении находится одна из самых важных и сложных сфер – жилищная. Именно такие проблемы, как подчеркнула Марина Ковтун, северяне длительное время называют в числе приоритетных.

«От решения этих проблем напрямую зависит качество жизни наших земляков. Не могу не отметить, что за два с половиной года, которые вы возглавляете ГЖИ, система контроля и реагирования на некачественное оказание услуг в сфере ЖКХ стала более эффективной, результативной и прозрачной. И об этом тоже говорят наши земляки. Жилищный контроль сегодня охватил все сферы жилищной политики – от начисления квартплаты до расселения из аварийного жилья. При вашем непосредственном участии создана система муниципального жилищного контроля. К этой работе подключились общественники. Эта армия контролёров сегодня решает вместе с нашими жителями проблемы и устраняет их, ведёт большую работу по воспитанию у жителей чувства собственника, обучает граждан правовой грамотности», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона подчеркнула, не менее масштабные задачи Госжилинспекции только предстоит решить. Дальнейшее развитие ведомства губернатор видит в повышении открытости его работы, внедрении новых технологий для повышения прозрачности сферы ЖКХ, очищении рынка от нерадивых управляющих компаний, повышении эффективности работы самой инспекции путем информатизации отдельных процессов.

Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова поблагодарила губернатора за высокую оценку работы инспекции.

«Мы понимаем, что работаем для наших земляков. Работаем, чтобы упростить их жизнь и сделать сферу ЖКХ максимально комфортной. За последнее время у нас всё больше запрашивают результаты проверок, и люди обращаются с ними в суд, пользуются нашими материалами. Мы стараемся вклиниваться в максимальное количество проблем и задач», – сказала Алёна Кузнецова.

Руководитель ГЖИ также отметила, что сегодня инспекция активно занимается вопросами проведения капитального ремонта домов. Цель работы – вывести систему капремонтов на новый уровень в части согласования с планами благоустройства.