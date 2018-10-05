Очистные сооружения Южной котельной в Мурманске планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года

На площадке проходящего в Москве международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области с генеральным директором ПАО «ТГК-1» Алексеем Барвинком.

В ходе встречи обсуждался проект по сооружению новых очистных сооружений и системы закрытого слива мазута на Южной и Центральной котельных в городе Мурманске, реализуемый в рамках экологического соглашения между ПАО «ТГК-1» и правительством Мурманской области. Экологическое соглашение направлено на развитие сотрудничества в реализации важных проектов в области охраны окружающей среды на тепловых источниках дочерним предприятием ПАО «ТГК-1» - ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Работы по проекту планируется завершить в декабре 2018 года. И уже к концу года комплекс очистных сооружений Южной котельной будет введен в промышленную эксплуатацию. Главная цель экологического проекта – глубокая чистка производственных и ливневых сточных вод и полное исключение сброса неочищенных стоков в акваторию Кольского залива, а также улучшение качества жизни горожан.