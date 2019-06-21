«Один день в новом месте» - в преддверии Дня молодёжи в Мурманской области стартовала традиционная акция

В Мурманской области проходит ежегодная акция «Один день в новом месте» – на один день молодые люди региона могут стать работниками любой организации или учреждения, поддержавших проведение акции.

В этом году организаторам акции поступило более 80 заявок. Так, в Североморске участники акции посетят Центральную районную больницу, детский сад, познакомятся с работой Североморского телевизионного канала и специального управления федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России. В Кандалакшском районе принимающими организациями станут Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония», фитнес-клуб, Кандалакшский районный суд, детский сад и другие организации. Участники акции в Оленегорске посетят приют для животных «Территория добра», городскую больницу и Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

Традиционно активное участие в акции «Один день в новом месте» примут администрации муниципалитетов и исполнительные органы государственной власти. Познакомиться со спецификой их работы интересно молодым активистам почти из каждого города.

В некоторых муниципалитетах акция уже стартовала. Например, в ЗАТО Видяево первой принимающей стороной стал Центр культуры и досуга: ребята познакомились с работой библиотекаря, библиографа, комплектатора, режиссера массовых праздников, методиста и руководителя клубного формирования. Кроме того, участники акции посетили специальную пожарно-спасательную часть № 7, сотрудники которой провели подробную экскурсию, показали, как действует пожарный расчет при поступлении сигнала на пульт дежурного, рассказали в каких учебных заведениях, можно получить профессию пожарного.