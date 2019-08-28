Один из плана «100 шагов» делается в Мончегорске

Продолжается реализация разработанного по инициативе главы региона Андрея Чибиса плана «100 шагов» правительства Мурманской области – комплекса дополнительных мер, направленных на повышение качества жизни и обеспечение экономического роста Мурманской области. В рамках плана новая детская площадка готовится к открытию в Мончегорске.

Уже установлены все элементы площадки, зонированной для детей младшего и старшего школьного возраста. Идёт заливка бетоном опор.

В ходе рабочей поездки в Мончегорск Андрей Чибис ознакомился с ходом строительства площадки. Глава региона обратил внимание на удачно выбранное место – вокруг большое количество многоэтажных домов, в которых проживает немало детей. Наверняка, площадка будет востребована у юных мончегорцев.

«Это важный элемент благоустройства в числе первых шагов из намеченных ста. Детские и спортивные площадки появятся как в городах, так и в небольших населенных пунктах Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках Плана 100 шагов в Мончегорске также возводится общедоступная спортивная площадка и хоккейный корт в посёлке 27 км .

Напомним, всего в рамках плана «100 шагов» в муниципалитетах Мурманской области появятся 56 объектов благоустройства – 33 детских городка и 23 спортивные площадки, семь из них уже открыты.