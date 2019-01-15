Один победитель и два призёра - итоги первой олимпиады регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

11-12 января 9 школьников из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО г.Североморск приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Учащиеся успешно справились с выполнением заданий теоретического и практического туров.

По итогам олимпиады определены один победитель из Мурманска, два призёра - из Мурманска и ЗАТО г.Североморск.

Для победителей и призёров предметных олимпиад регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 27 февраля будет организована образовательная программа, включающая интерактивные лекции, мастер-классы, экскурсии.

Награждение победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников состоится 27 февраля на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».