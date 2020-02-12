Один шахтер пропал без вести во время пожара на шахте АО «Апатит»

Один шахтер пропал без вести и более 380 рабочих эвакуированы из-за пожара, который произошёл в шахте по добыче руды. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Пожар возник на горизонте 250 метров около 17.15 . На поверхность выведены 383 человека, ведутся поиски одного», - сказал источник.

Возгорание уже ликвидировано, по предварительным данным, пострадавших среди эвакуированных нет. Собеседник также уточнил, что шахта находится в городе Кировске и принадлежит АО «Апатит». Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Причины и площадь пожара устанавливаются.