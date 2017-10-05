Один удар бутылкой по голове может потянуть на 10 лет тюрьмы

В конце сентября в полицию Апатитов поступило сообщение из медицинского учреждения о травме головы, полученной местным жителем.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения потерпевший получил в ходе конфликта возле одного из развлекательных заведений. Мужчина приехал забирать свою жену, отдыхавшую в ночном клубе. Компания молодых людей затеяла словесную ссору с женщиной и её знакомыми, мужчина вступился за супругу. Кто-то из молодых людей ударил его по голове стеклянной бутылкой, после чего он оказался в медицинском учреждении.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что удары по голове потерпевшему наносил ранее не судимый житель Апатитов 1990 года рождения. Злоумышленник был установлен и опрошен.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в соответствии с заключением эксперта о степени тяжести причиненного вреда здоровью в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.