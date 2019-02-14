Один выстрел – 10 лет лишения свободы

В Североморске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением оружия.

Прокуратурой ЗАТО г.Североморск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя флотской столицы (1995 года рождения), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия).

По версии предварительного следствия, 13 апреля 2018 года на вертолётной площадке около памятника подводной лодке «К-21» между двумя компаниями молодых мужчин произошёл конфликт. Причиной конфликта послужили долговые обязательства за невыполненные ремонтные работы со стороны одного из конфликтующих и желание взыскать неустойку за невыполнение указанных ремонтных работ у второй компании участников конфликта.

Исчерпав разумные аргументы решения спора, конфликтующие стороны устроили обоюдную драку.

В ходе конфликта один из его участников вытащил с заднего сидения автомобиля, на котором прибыл на встречу, охотничий карабин «Вепрь-12 Молот», после чего произвёл из него один выстрел в сторону одного из мужчин с противоборствующей стороны.

В результате выстрела потерпевшему, 1993 года рождения, были причинены телесные повреждения в виде дробового сквозного ранения туловища, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, так как являлись опасными для жизни.

За совершение данного преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.