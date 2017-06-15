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Мурманская область. Арктика15.06.17 17:49

Один звонок и начата доследственная проверка по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Апатитах

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 15 июня ходе «Прямой линии» к президенту РФ обратилась жительница г.Апатиты по вопросу несвоевременного оказания ей медицинской помощи, а также закрытия больницы в г.Апатиты и необходимостью обращения горожан за медицинской помощью в г.Кировск.

По указанному факту прокуратурой Мурманской области начата проверка.

Владимир Путин пообещал помощь  Дарье Стариковой из Апатитов, у которой диагностировали четвертую степень онкозаболевания. «Я тебя прошу, надежду не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе, как помочь тебе лично», - сказал президент. Он рассказал, что то же самое произошло и с его отцом – «лечили от боли в спине, делали массажи, прогревания и т. д.»

Президент пообещал девушке, что проблема с обеспечением медицинской помощи в Апатитах будет решена, и в городе снова заработает больница, которой жители сейчас лишены. «Обязательно посмотрим - либо эту надо достроить, либо старую восстановить больницу. Поработаем, я вам обещаю», - сказал Путин. 

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