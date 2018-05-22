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Мурманская область. Арктика22.05.18 15:50

Одна из проблем нашего региона – заниженные тарифы в военных гарнизонах – Сергей Дубовой

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в очередном заседании правительства области, на котором шла речь о Временном порядке разработки региональных госпрограмм на 2021-2025 годы, об обеспечении социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Ловозерский район, о реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание участники заседания заострили на результатах деятельности комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, во время заседания прозвучало, что тарифы на коммунальные ресурсы (холодное водоснабжение, водоотведение и электроэнергию) в Мурманской области остаются самыми низкими и доступными по Северо-Западному федеральному округу. Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем будет ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%.

Во втором полугодии текущего года ожидается незначительный рост тарифа на электроэнергию на 1%. Согласно прогнозу цена кВтч для прочих потребителей региона в среднем составит 2,90 рубля (без НДС). Вместе с тем отмечено, что тарифы на тепловую энергию по-прежнему остаются самыми высокими по СЗФО. Ощутимо выросла цена на топливо за первый квартал 2018 года.

- Одна из проблем нашего региона – заниженные тарифы в военных гарнизонах, – отметил Сергей Дубовой. – Экономически обоснованный тариф на тепло в некоторых их них достигает 18 тысяч рублей, а в среднем по региону эта цифра составляет 3485 рублей. Безусловно, нужно стремиться к выравниванию этих параметров, поскольку компенсация разницы происходит за счёт бюджетных средств. Вместе с этим, мы понимаем, что уровень платы за коммунальные услуги является одним из важнейших факторов, которые влияют на социально-экономическое положение региона, поэтому политика сдерживания тарифов пока остаётся приоритетной.

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