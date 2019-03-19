Одни ловят, другие делят: законопроект о крабовых аукционах внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий аукционное распределение части квоты на вылов крабов. Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 марта 2019 года.

Законопроект, разработанный Минсельхозом, носит название «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Он предусматривает распределение 50% объёма квот на добычу крабов путём проведения аукциона в электронной форме.

Реакция рыбацкого сообщества, в том числе и рыбаков Северного бассейна, на этот законопроект была неоднозначной, он вызвал многочисленные дискуссии, которые не утихли до сих пор. Против введения аукционов на днях выступило законодательное собрание Камчатского края, которое направило соответствующие обращения в Госдуму, Совет Федерации и Минсельхоз.

Предлагается ввести новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закреплённые за ними доли квот на вылов биоресурсов.

По расчётам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 млрд рублей.

Как говорится в справке к документу, в настоящее время квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе крабов, в основном распределяются по «историческому принципу».

В соответствии с научными прогнозами запасы крабов находятся на стабильном уровне. Так, в течение 2012-2018 годов отмечена тенденция увеличения общих допустимых уловов крабов. Для их освоения не потребуется сокращения общего количества специализированных рыбопромысловых судов и численности плавсоставов. Наоборот, планируется построить около 40 среднетоннажных специализированных рыбопромысловых судов, что существенно улучшит ситуацию с контролем уловов, повысит эффективность промысла и безопасность экипажей, отмечается в документе.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев считает, что закон может быть принят уже в этом году, пишет finmarket.ru.