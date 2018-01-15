Одни портят городские объекты, а другим приходится ремонтировать их

Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» постоянно следят за исправностью городской иллюминации. Случается, что световое оформление того или иного места отдыха выходит из строя из-за безответственного отношения горожан. За период новогодних праздников специалистам учреждения пришлось ремонтировать объекты сразу в нескольких парках Мурманска. Так, на площади Пять Углов были оборваны провода на светодиодных композициях «Лето-Осень» и «Зима-Весна», а также гирлянды на больших елочных шарах. В сквере на улице Марата хулиганы испортили эльфийские ели, повреждены световые конструкции в Рябиновой аллее и в сквере на улице Хлобыстова.

- Большинство из украшений восстанавливается незамедлительно, - рассказывает директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. - Однако бывают случаи, когда композицию приходится демонтировать, и работать с ней в цеху.

Недавние примеры - городская скульптура трески, расположенная на улице Пушкинская, лишилась плавника, а в зоне отдыха возле озера Глубокое повреждён снеговик. Ремонтировать эти объекты будут в мастерской, времени на восстановление уйдёт немало.

Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» убедительно просят горожан бережно относиться к световым конструкциям, возле каждой из них установлена яркая табличка, напоминающая, что за объектами ведется круглосуточное видеонаблюдение.

- Световые конструкции находятся под напряжением - не стоит дергать за провода, - поясняет Александр Накай. - Если использовать украшения по назначению, то есть просто любоваться и фотографироваться на их фоне, они еще долго будут радовать северян своей красотой.

Скоро новогодние ёлки и праздничные консоли отправятся на склад, другие световые украшения останутся до весны.