Одним ударом – на тот свет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Полярный. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 7 июля 2017 года в ночное время в ходе совместного употребления спиртных напитков житель Полярного, находясь в квартире по месту своего жительства, нанёс находившемуся у него в гостях приятелю, в связи с возникшим между ними конфликтом, один удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельства произошедшего.