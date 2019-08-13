Одним ударом кулака отправил оппонента на тот свет

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Мурманска по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в дневное время 2 августа между мужчинами, 1993 и 1978 годов рождения, находившихся на территории Культурно-паркового комплекса имени О.П. Найдёнова в городе Мурманске, произошла ссора. Ранее оба мужчины проходили срочную военную службу в воздушно-десантных войсках. 40-летний потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил подозреваемому помериться силами, однако последний отказал ему. В связи с отказом мужчина начал оскорблять своего более молодого оппонента. В ходе устного конфликта подозреваемый со значительной силой нанес один удар правой рукой в область головы потерпевшему, после которого последний упал и ударился затылочной областью головы о заасфальтированную поверхность. Мужчине причинена сочетанная травма тела, в том числе переломы костей свода и основания черепа.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Подозреваемый дает признательные показания. Учитывая активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие малолетнего ребенка, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Расследование уголовного дела продолжается.