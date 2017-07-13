Одним ударом ножа северянка отправила мужа на тот свет

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 8 июля этого года в ночное время жительница города Мончегорска (1974 года рождения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной ссоры с мужем нанесла ему удар кухонным ножом в область живота. После этого женщина самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Однако, от полученных телесных повреждений мужчина, 1987 года рождения, скончался на месте до приезда медицинских работников.

Злоумышленница была задержана прибывшими сотрудниками Росгвардии.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.