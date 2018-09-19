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Мурманская область. Арктика19.09.18 14:01

Одними решениями в области здравоохранения проблему мужского здоровья не решить - ОНФ в Мурманской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области провели круглый стол на тему мужского здоровья и активного социального долголетия и пригласили на него депутатов, главных врачей ряда больниц и поликлиник, профсоюзных активистов, руководителей областного министерства здравоохранения, заведующего отделением онкоурологии, представителей крупнейшего предприятия Мурманска – Мурманского торгового порта.

«К сожалению, цифры и факты не дают оснований для оптимизма. Россия занимает первое место в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста – лишь 57% доживают до 65 лет. Для того, чтобы выполнить «майские указы» президента, необходимы срочные специальные программы по совершенствованию систем раннего обследования мужчин и профилактике заболеваний. Я сегодня от профессионалов услышала те предложения, которые мы сможем обобщить и направить в правительство региона, в том числе в региональных программах по формированию здорового образа жизни населения выделить мероприятия по сохранению мужского репродуктивного здоровья отдельным блоком», – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

В Мурманской области, как и в целом по России, слабо развита профилактическая работа по предотвращению заболеваний мужской репродуктивной системы: практически отсутствует сеть мужских консультаций, аналогичных женским; наблюдается дефицит детских урологов-андрологов, не выстроена система преемственности между детской и взрослой урологией. Также мало внимания уделяется пропаганде превентивного обращения в медицинские учреждения именно мужского населения трудоспособного возраста.

При этом участники обсуждения отметили систему урологической помощи в Мурманской областной клинической больнице, где имеется два отделения урологии и онкоурологии. Отделения оказывают специализированную экстренную, плановую и высокотехнологичную медицинскую помощь при урологической и онкоурологической патологии. Ежегодно в учреждении выполняется более 1 тыс. эндоскопических оперативных вмешательств, в том числе лапароскопических по профилю урология и онкоурология.

«Проблема мужского здоровья и долголетия на сегодняшний день, наверное, одна из самых важных и сложных в решении. Средняя продолжительность жизни у мужчин в Заполярье на 10-15 лет ниже, чем у женщин. И мы решили для увеличения доступности амбулаторной помощи предложить создать областной урологический центр мужского здоровья и продолжить развивать службу мужских смотровых кабинетов во всей области. Это может позволить снизить заболеваемость и смертность от заболеваний урогенитальной сферы. Сейчас эти болезни уносят из жизни 27% от общего числа мужчин трудоспособного возраста, больных злокачественными опухолями», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Пономарев.

По мнению участников круглого стола, одними решениями в области здравоохранения проблему мужского здоровья не решить, необходимо формирование ответственного отцовства мужского населения, в том числе решение социальных, образовательных задач по формированию культуры здоровья, традиционных семейных ценностей, позитивного образа многодетной семьи; формирования общественного мнения, предполагающего ответственное отношение мужчины к собственному здоровью и подготовке к отцовству.

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