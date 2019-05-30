Заместитель губернатора Роман Дурягин принял участие в сессии по программам приграничного сотрудничества Россия – ЕС в комитете Совета Федерации по международным делам под руководством председателя комитета Константина Косачева. В ходе мероприятия с участием посла Европейского союза в Российской Федерации Маркуса Эдерера, глав и представителей дипломатических миссий Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, ФРГ, Латвии, Литвы, Дании, представителей Минэкономразвития России и МИД РФ, российских приграничных регионов обсуждались возможности и перспективы реализации программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС.

Как отметил Роман Дурягин, одной из самых успешных программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС для Мурманской области является программа «Коларктик 2014-2020». «При финансовой поддержке данной программы в регионе в настоящее время реализуется крупный инфраструктурный проект «Ремонт и обустройство автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта», а также 13 стандартных проектов», – подчеркнул заместитель главы региона.

Среди реализуемых проектов в сфере поддержки предпринимательства – «Феномен арктической природы», «Переработка пищевого сырья», «Разработка общих подходов к вовлечению молодежи в научную и техническую сферу (Будь технарем!)», «Баренцева инициатива экономического роста и трудоустройства».

В сфере охраны окружающей среды – «Поддержка аспектов экологического и социального воздействия горнопромышленной деятельности», «Биовосстановление арктического побережья», «Геологические и биологические опасности в Арктическом регионе», «Лососевые породы рыб и пресноводная жемчужница», «Экологическое восстановление арктических рек», «Трансграничный диалог и многофункциональное планирование в Пасвике и Гренсе Якобсельв», «Зелёное строительство в Арктике».

В сфере развитие транспортных сетей реализуются проекты «Развитие железнодорожной инфраструктуры в Арктике» и «Баренц по расписанию».