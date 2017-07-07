Одобрено финансирование 8 проектов с участием организаций Мурманской области по итогам первого раунда программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020»

Открывая очередное заседание координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил особое значение международных и внешнеэкономических связей для региона. «В 2016 году в организации Мурманской области в рамках реализации международных программ и проектов из-за рубежа поступило 65 миллионов долларов США материальных и финансовых ресурсов», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Алексей Тюкавин обратил внимание участников заседания на активную работу, которая проводится комитетом Государственной Думы по международным делам, по подготовке к принятию во втором и третьем чтениях законопроекта «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации», который ждут участники приграничного сотрудничества в Мурманской области.

Основной темой заседания стало обсуждение вопросов практической реализации программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» в Мурманской области. Итоги первого раунда приема заявок подведены на заседании Совместного комитета по мониторингу программы, состоявшемся 8-9 июня в Осло. В результате из одобренных к финансированию 11 проектов – 8 с участием организаций Мурманской области, а 7 из них относятся к тематической цели программы: охрана окружающей среды. Был также рассмотрен вопрос о практике международных и внешнеэкономических связей Торгово-промышленной палаты Мурманской области.

Участники встречи подвели итоги выполнения плана основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей, проводимых при поддержке Правительства Мурманской области в регионе, субъектах Российской Федерации и за рубежом в первом полугодии 2017 года. Среди основных международных мероприятий, состоявшихся в регионе, – масштабные международные конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», «Логистика в Арктике», «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике». Были также особо отмечены фестиваль фольклора Баренцева/Евроарктического региона и регионов СЗФО в Умбе и XX традиционный массовый лыжный пробег стран Баренцрегиона «Лыжня дружбы» в Раякоски. Комплексная экспозиция региона с презентацией Кольской опорной зоны состоялась в ходе Международного форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске. Туристический потенциал региона представлен на крупнейших мировых международных туристических выставках в Москве и Сеуле.

В утвержденном на заседании плане основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей, проводимых при поддержке правительства региона в Мурманской области, субъектах Российской Федерации и за рубежом во втором полугодии 2017 года, насчитывается более 100 мероприятий, среди которых не только ставшие уже традиционными Мурманская международная деловая неделя и Дни приграничного сотрудничества в Печенгском районе, но и новые мероприятия.