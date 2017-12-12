Одобрено финансирование пяти проектов с участием организаций Мурманской области по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020»

В норвежском Тромсё состоялось четвертое заседание Совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020», в котором принял участие заместитель министра экономического развития Мурманской области – начальник управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук.

В ходе заседания одобрены к финансированию 7 из 25 стандартных проектных заявок, которые были поданы во время второго конкурса. Из 7 одобренных проектов – 5 с участием партнеров из Мурманской области, среди которых интересные инновационные идеи по развитию новых туристических продуктов для увеличения привлекательности Арктического региона, в том числе Мурманской области. Будут также профинансированы проекты, направленные на проведение научных исследований по изучению экстремальных условий Арктики: «Развитие железнодорожной инфраструктуры в Арктике», «Баренц по расписанию», «Разработка общих подходов к вовлечению молодежи в научную и техническую сферу (Будь технарем!)», «Переработка пищевого сырья» и «Феномен арктической природы».

Членами Совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» согласован период проведения третьего конкурса проектных заявок с 3 мая по 28 сентября 2018 года.

Наша справка:

Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

В основе программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» – принцип паритетного участия партнёров, важным фактором является то, что Россия как полноправный партнер софинансирует бюджет программы, а регионам-участникам отводится ведущая роль в процессе отбора и принятия решения о финансировании проектов.

В программном документе программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» определены следующие оси приоритетов программы: жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды, свободная мобильность людей, товаров и знаний.

Тематическими целями программы являются поддержка предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса; улучшение доступности регионов, развитие транспортных и коммуникационных сетей и систем; охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата; укрепление контроля на границе и безопасности границ.