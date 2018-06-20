Одобрены приоритеты региональной политики, направленные на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды Мурманской области

Сегодня состоялось заседание рабочей группы программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Комфортная и безопасная среда». На заседании рассмотрены откорректированные разделы Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года по стратегическому направлению «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения региона», касающиеся сферы охраны окружающей среды, общественной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.

По итогам обсуждения одобрены приоритеты региональной политики, направленные на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды, общественной безопасности, защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Так, к 2025 году запланировано увеличение доли обработанных твёрдых коммунальных отходов в их общем количестве до 56,4%, увеличение до 13,34% доли площади Мурманской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, сохранение лесистости территории региона на постоянном уровне 37,4%. Также намечено снижение к 2025 году на 5,2% уровня преступности в сравнении с 2017 годом и снижение количества пострадавших в ЧС и при пожарах.

Откорректированные задачи будут рассмотрены экспертным сообществом на заседаниях совещательных органов при исполнительных органах власти, обсуждены с общественностью и организациями.