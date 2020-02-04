Одобрили создание «самовара» для подогрева воды около причалов Сабетты

Сабетта – обустраиваемый вблизи одноименного посёлка арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря, предназначенный для транспортировки углеводородов и обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Строительство порта ведётся в рамках проекта «НОВАТЭКа» «Ямал СПГ», который предусматривает запуск завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения.

Однако арктические морозы нередко мешают грузообороту: танкеры не могут подойти к причалам вплотную из-за льда. Эту проблему решит специальная установка, Главгосэкспертиза уже одобрила её проект.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проектную документацию установки подготовили специалисты ООО «Прогресс». Застройщик и источник финансирования – ОАО «Ямал СПГ». Система обеспечит допустимую толщину ледяной каши и битого льда в районе рабочих площадок технологических причалов отгрузки сжиженного природного газа и газового конденсата. Это позволит подводить арктические газовозы к отбойным устройствам технологических причалов в ходе грузовых операций и свести до минимума временные затрат на постановку судов к причалам в ледовых условиях.

Установка работает по принципу: забор, подогрев и дальнейший выпуск морской воды в нишах отбойных палов и двух технологических причалов. «Для увеличения эффективности работы системы также будет осуществляться подача сжатого воздуха, что стимулирует смешивание выпускаемой подогретой воды и её подъём к поверхности», - говорится в сообщении.

В состав системы войдут: устройство подогрева воды с тепловой мощностью в 40 МВт, компрессорная станция, резервная дизель-генераторная установка и комплектная трансформаторная подстанция, насосные станции, расходный резервуар дизельного топлива, а также проложат подводные трубопроводы, сети и эстакады инженерных коммуникаций.