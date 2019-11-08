Офицер Северного флота осуждён за разглашение секретов

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Северным флотским военным судом 4 июня 2019 года в отношении старшего офицера 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота капитана Шустова Д.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.

Как сообщает УФСБ России по СФ, ранее, в марте 2017 года, Управлением ФСБ России по Северному флоту вскрыт факт привлечения капитаном Шустовым Д.С. к работе с документами, содержащими государственную тайну, одного из своих подчинённых. Установлено, что указанные неправомерные действия позволили военнослужащему срочной службы, не имеющему соответствующего допуска, ознакомиться с секретной информацией. По оценке военных специалистов утечка сведений могла привести к негативным последствиям в области обеспечения военной безопасности.

Попытка Шустова Д.С. обжаловать приговор в апелляционном порядке успеха не принесла. Решением судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации жалоба осужденного и его адвоката оставлена без удовлетворения.