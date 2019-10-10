Офицеры армейского корпуса Северного флота будут судьями регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

10 октября под Мурманском пройдёт региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях примут участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет, значительную часть которых составляют члены Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Всего на конкурс приедут 14 команд из основных военных гарнизонов Северного флота: Североморска, Видяево, Полярного, Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, а также из посёлков Ловозерского, Печенгского и Кольского районов.

Программа состязаний включает в себя практические и теоретические этапы: «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю, силён в бою», «Военизированная эстафета», «Огневой рубеж», «Дорога победителей». В дополнение к ним будут проведены и творческие конкурсы: «На привале» и «Боевой листок».

Основные этапы соревнований, связанных с начальной военной подготовкой (сборка-разборка автомата Калашникова, метание гранаты, подготовка по радиационной, химической и биологической защите и т.п.) будут оценивать офицеры армейского корпуса Северного флота, которые вошли в состав судейской коллегии.

Как сообщает пресс-служба СФ, торжественное открытие мурманского этапа «Победы» состоится в 12 часов 10 октября на базе стрельбища (автодорога «Р-21», подъезд к городу Мурманск, поворот направо на 4-м километре).

Активное содействие и помощь в организации военно-спортивной игры оказали Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», Пограничное управление ФСБ России по Мурманской области, батальон управления 14-го армейского корпуса Северного флота, а также Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области.