Офицеры, «погревшие руки» на дровах приговорены к реальным срокам лишения свободы

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора заместителю командира войсковой части 08275 по тылу – начальнику тыла полковнику Евгению Бобошко, заместителю командира войсковой части 10544 по тылу – начальнику тыла подполковнику Роману Романову, заместителю командира войсковой части 38643 по тылу – начальнику тыла майору Михаилу Рамазанову, бывшему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) Группа компаний «Развитие» Якову Бабченко, а также региональному представителю акционерного общества (далее – АО) «Мальтинский военный лесхоз» Роману Щербатюку, также представлявшему по доверенности интересы ООО «Промэнерго».

Следствием и судом установлено, что в июле и октябре 2015 года федеральное государственное казенное учреждение «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России заключило с АО «Мальтинский военный лесхоз» и ООО «Промэнерго» два государственных контракта на переработку древесины в дрова и последующую их доставку по воинским частям. При этом ООО «Группа компаний «Развитие» было привлечено к фактическому исполнению названных госконтрактов.

С августа по декабрь 2015 года Бабченко за взятки в размере 330 и 250 тысяч рублей склонил Бобошко и Рамазанова к подписанию фиктивных документов, подтверждающих поставку в войсковые части 08275 и 38643 в общей сложности 7,6 тысячи куб. метров дров.

В октябре-ноябре того же года за взятки в размере 950, 655 и 525 тысяч рублей Бабченко склонил Рамазанова, Бобошко и Романова к подписанию фиктивных документов, подтверждающих поставку в войсковые части 10544, 08275 и 38643 ещё в общей сложности 4 тысяч куб. метров дров.

После этого Щербатюк, представлявший головных исполнителей по обоим госконтрактам, подписал не соответствующие действительности отчётные документы, на основании которых военное ведомство в последующем необоснованно перечислило за фактически невыполненные работы в общей сложности почти 24,5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия в войсковую часть 10544 были поставлены дрова на общую сумму 805 тысяч рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на принадлежащие Бабченко дом и земельный участок, денежные средства Рамазанова, а также на автомобили, оформленные на Щербатюка, Рамазанова и Романова. Общая стоимость указанного имущества превышает 16 млн рублей.

Приговором Заозерского гарнизонного военного суда Бобошко, Рамазанову, Бабченко и Романову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8, 7,5, 6 и 5 лет соответственно, Щербатюку – в виде 4 лет лишения свободы условно. Суд обязал осужденных в солидарном порядке выплатить военному ведомству свыше 23,5 млн рублей причиненного ущерба, в том числе путём обращения взыскания на арестованное имущество. Кроме того, в доход государства обращены 2,13 млн рублей, полученных Рамазановым, Бобошко и Романовым в качестве взятки и изъятых правоохранительными органами.