Офицеры Северного флота вступают в Русское географическое общество

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев перед началом заседания Военного совета флота вручил членские билеты новым участникам Русского географического общества: своему заместителю вице-адмиралу Виктору Соколову и командующему Кольской флотилией разнородных сил вице-адмиралу Олегу Голубеву.

Командующий флотом отметил, что военные моряки всегда занимали достойное место в ряду путешественников, исследователей и учёных, которые в разное время входили в Русское географическое общество и вносили значительный вклад в изучение и расширение территории России.

Центр Русского географического общества на Северном флоте был создан в прошлом году. Первым его участником и руководителем стал нынешний Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Сегодня членами РГО являются несколько десятков офицеров Северного флота. Большинство из них принимали активное участие в экспедиционной деятельности флота в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение двух лет на Северном флоте под эгидой Русского географического общества были организованы две комплексные экспедиции на архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, в ходе которых североморцами был сделан ряд географических открытий и выполнен широкий спектр военно-практических задач и научных исследований.

За проведение первой комплексной экспедиции на Новую Землю и за новые географические открытия в Арктике Северный флот был удостоен национальной премии в области географии и экологии «Хрустальный компас».