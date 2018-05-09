Офицеры Следственного управления СКР по Мурманской области приняли участие в Параде Победы

9 мая в Параде Победы, который состоялся на центральной площади в городе-герое Мурманске, приняли участие офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Вокруг площади собрались тысячи мурманчан - участники и зрители парада. Для ветеранов Великой Отечественной войны организованы почетные места на трибунах.

В честь 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное шествие воинских подразделений. Открыли шествие барабанщики Мурманского Нахимовского военно-морского училища. Вдоль трибун торжественным маршем прошли парадные расчеты воинских подразделений и представителей других ведомств. Затем зрителям была представлена военная техника. Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр Мурманского гарнизона.

Парад Победы завершился возложением цветов к памятнику Герою Советского Союза – А.Ф. Бредову.