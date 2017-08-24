Офицеры СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области задержали подозреваемого в серии преступлений

Сотрудники СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области оказали силовую поддержку полицейским регионального УМВД в задержании мужчины, разыскиваемого по подозрению в совершении серий краж, грабежа с применением насилия, угона автомобиля, а также вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Оперативники МВД установили, что подозреваемый находится в квартире у своей знакомой. Спецназовцы провели спецоперацию по его задержанию.

Во время обыска правоохранители обнаружили часть похищенного имущества, в том числе три мобильных телефона, паспорт и банковскую карту, с которой были обналичены денежные средства, добытые преступным путём.

В настоящее время проводится комплекс необходимых процессуальных мероприятий, устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, возбуждены уголовные дела.