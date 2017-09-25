Офицеры спецназа регионального УФСИН побывали в гостях у воспитанников социального приюта «Берегиня»

Сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области провели для ребят социального приюта «Берегиня» военно-спортивную игру «Готов к труду и обороне».

Воспитанники «Берегини», мальчишки и девчонки в возрасте от 8 до 14 лет, составили три команды, которым предстояло пройти испытания, требующие от участников изрядной физической подготовки. Командам предстояло справиться с параллельной переправой с помощью альпинистского снаряжения, собрать на скорость автомат Калашникова, метко поразить мишени из пневматического пистолета.

Дети продемонстрировали достойную физическую подготовку, азарт и стремление к победе. До самого финиша было сложно выявить победителя. Всё же лауреаты игры были определены, и заместитель начальника ОСН «Айсберг» УФСИН Олег Лопанов вручил капитанам команд-победительниц дипломы соответствующих степеней.

Офицеры спецназа поздравили всех ребят за старание и проявленную волю к победе, пожелав дальнейших успехов в спорте и учёбе.