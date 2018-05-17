Офицеры спецназа УФСИН побывали в гостях у воспитанников социального приюта «Берегиня»

Сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области провели для ребят социального приюта «Берегиня» военно-спортивную игру.

Бойцы приготовили для двадцати шести воспитанников «Берегини», мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 14 лет, испытания, требующие от участников изрядной физической подготовки. Командам предстояло справиться с параллельной переправой с помощью альпинистского снаряжения, преодолеть полосу препятствий, метко поразить мишени из пневматического пистолета.

Дети с удовольствием выполняли все задания, демонстрируя хорошую физическую подготовку и стремление к победе. До самого финиша ребята азартно боролись за пальму первенства.

По завершении всех испытаний офицеры спецназа поздравили детвору за старание и проявленную волю к победе, пожелали дальнейших успехов в спорте и учёбе и вручили участникам и призёрам дипломы соответствующих степеней.

И хоть победа досталась не всем, но, по признанию самих ребят, удовольствие от прекрасно проведённого времени под ласковыми лучами заполярного солнышка получил каждый.