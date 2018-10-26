Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 32

Центральный банк России с 27 октября установил официальный курс доллара в размере 65,6345 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 74,6658 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 32 копеек.