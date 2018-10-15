Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 45

Центральный банк России с 16 октября установил официальный курс доллара в размере 65,7508 рубля руб. за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,054 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 45 копеек.