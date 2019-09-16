Официальный курс доллара снизился на 31 копейку, евро — на 86

Центральный банк России с 17 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,39 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6695 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 86,12 копейки.