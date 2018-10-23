Официальный курс доллара вырос менее чем на копейку, евро - снизился на 51

Центральный банк России с 24 октября установил официальный курс доллара в размере 65,3101 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос менее чем на копейку.

Официальный курс евро установлен в размере 74,8584 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 51 копейку.