Официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро снизился на 10

Центральный банк России с 26 октября установил официальный курс доллара в размере 65,7476 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 74,9851 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 10 копеек.