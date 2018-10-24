Официальный курс доллара вырос на 32 копейки, евро - на 22

Центральный банк России с 25 октября установил официальный курс доллара в размере 65,6299 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,0806 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 22 копейки.