Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро снизился на 25

Центральный банк России с 20 октября установил официальный курс доллара в размере 65,814 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 75,3241 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 25 копеек.