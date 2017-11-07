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Мурманская область. Арктика07.11.17 09:19

Оглашён приговор в отношении директора Кольской открытой (сменной) общеобразовательной школы, присвоившей бюджетные денежные средства

Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки Г., которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности).

Судом установлено, что обвиняемая приказом администрации муниципального образования «Кольский район Мурманской области» была  назначена на должность директора МОУ «Кольская открытая (сменная) общеобразовательная школа», с ней был заключён трудовой договор.

Осуществляя полномочия по распоряжению и управлению в отношении не принадлежащего ей имущества МОУ КОСОШ, будучи осведомленной о процедуре начислений и выплат сотрудниками школы заработных плат наличными денежными средствами, в корыстных целях осужденная систематически присваивала денежные средства, принадлежащие бюджету Кольского района Мурманской области.

Хищение находящихся в её правомерном ведении в силу должностного положения денежных средств МОУ КОСОШ осужденная совершала путем ежемесячного составления первичных учетных документов, а именно табелей учёта рабочего времени с заведомо ложными сведениями о якобы отработанном бывшим работником учреждения времени.

Приговором Кольского районного суда с учётом мнения государственного обвинителя гражданка Г. признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей с лишением права занимать в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

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