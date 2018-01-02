Огнеборцам нашлась работа в первый день нового года

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 1 января в 16.28 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г.Полярные Зори, проспект Нивский, 7. В результате пожара обгорела мебель и стена.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 9 человек личного состава, 3 единицы спецтехники.

Пожарно-спасательным подразделениям Мурманской области вчера пришлось ликвидировать пожар и в п.Тик-Губа. Под занавес первого дня нового года, в 23.30, на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании строения по адресу: п.Тик-Губа, ул. Набережная, 26. В результате пожара огнём повреждены деревянные конструкции крыши пристройки к дому. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения.

Причины пожаров устанавливаются.