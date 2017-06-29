Огнеборцам некогда скучать

На прошлой неделе в 11-й пожарной части по охране г.Мурманска было проведено заочное первенство по пожарно-строевой подготовке между дежурными караулами. Соревнование проводилось в два этапа: надевание боевой одежды и снаряжения; полное развёртывание отделения с установкой АЦ на водоём с подачей двух стволов «Б» от одной магистральной линии на два рукава.

По итогам соревнований 1 место занял 3 караул ПЧ-11, 2 место занял 2 караул ПЧ-11, 3 место занял 4 караул ПЧ-11.

В это же время с дежурными караулами 12-й пожарной части по охране г.Мурманска были проведены практические пожарно-тактические занятия по тушению условного пожара в здании ООО «Санаторий «Тамара». По тактическому замыслу пожар возник в подвальном помещении здания. Прибывшие пожарные расчёты пожарной части провели разведку, выполнили развертывание сил и средств, звеньями ГДЗС приступили к тушению условного пожара. В ходе занятий дежурными караулами отработаны практические способы и приемы тушения пожара. По завершению пожарно-тактических занятий руководителем были отмечены положительные моменты и указаны недостатки, выявленные при проведении.