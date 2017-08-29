Огнеборцы тушили комнату отдыха

28 августа в 19 часов 30 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в посёлке Зеленоборский. На территории ПКУ КП № 20 в доме № 95 на улице Магистральной в производственном цеху по деревообработке было обнаружено возгорание.

В результате пожара в комнате отдыха на втором ярусе обгорели деревянные конструкции и имущество на общей площади 48 кв. метров. На первом ярусе обгорела деревянная обшивка стены на площади 3 кв. метров, закопчён потолок в здании на площади 2500 кв. метров.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», причины пожара устанавливаются.