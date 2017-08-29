Мурманская область. Арктика29.08.17 08:46
Огнеборцы тушили комнату отдыха
28 августа в 19 часов 30 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в посёлке Зеленоборский. На территории ПКУ КП № 20 в доме № 95 на улице Магистральной в производственном цеху по деревообработке было обнаружено возгорание.
В результате пожара в комнате отдыха на втором ярусе обгорели деревянные конструкции и имущество на общей площади 48 кв. метров. На первом ярусе обгорела деревянная обшивка стены на площади 3 кв. метров, закопчён потолок в здании на площади 2500 кв. метров.
На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», причины пожара устанавливаются.
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 546 человек
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Последние комментарии
Zviygincew
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Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
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Очень печальное известие.
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