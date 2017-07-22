Огнеборцы «зажигают»

Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.

Мария Николаевна

Хорошо бы, еcли журналисты поднимут вопрос о наличии и работе очистных сооружений в Териберке, а то всех туда зазывают, а срут, извините за такое грубое слово, как при царе Горохе.