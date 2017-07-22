Мурманская область. Арктика22.07.17 08:20
Огнеборцы «зажигают»
На базе пожарной части № 12 ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» вчера состоялся Чемпионат Государственной противопожарной службы Мурманской области по пожарно-строевой подготовке.
В соревнованиях приняли участие сборные команды Главного управления МЧС России по Мурманской области и филиалов ГПС Мурманской области. Первый этап представлял собой комбинированную пожарную эстафету. Второй - боевое развертывание.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 326 человек
-
Последние комментарии
Павел
22.07.17 08:56
Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.
Комментарий к новости:Огнеборцы «зажигают»
Мария Николаевна
21.07.17 12:36
Хорошо бы, еcли журналисты поднимут вопрос о наличии и работе очистных сооружений в Териберке, а то всех туда зазывают, а срут, извините за такое грубое слово, как при царе Горохе.
Комментарий к новости:«Фронтовики» собираются ликвидировать «вечную» свалку в Териберке к маю 2018 года
Kirill
21.07.17 10:30
Покой нам только снится, бряцание оружием усиливается, но правых и виноватых нам не найти
-Скоро в эфире16:25«Хорошие новости». Информационная программа16:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на овощи пошли вниз-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 66 копеек, а доллара упал почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыЗа качеством рыбной продукции присмотрят Роспотребнадзор с Россельхознадзором