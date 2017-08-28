Огненный петух не давал покоя огнеборцам в выходные дни

За последние дни в Мурманской области произошли пожары в жилых домах и личных постройках, Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, жертв удалось избежать, но серьёзно пострадали сами здания, в которых проживали или ими пользовались люди.

Так, 27 августа рано утром сгорела баня в Кандалакшском районе. И, хотя, пожарным удалось не допустить распространения огня, от жара пламени оплавились две теплицы на соседних участках.

А 26 августа днём произошел пожар в двухэтажном доме по улице Пролетарской в Кандалакше. На месте работали пять пожарно-спасательных подразделений (27 человек личного состава, 11 ед. техники), включая три звена ГДЗС. Двумя лафетными стволами, тремя стволами «Б» и двумя стволами «А» от двух автоцистерн, установленных на пожарные гидранты, в течение двух часов пожар удалось ликвидировать. Однако обгорела кровля, балки и перекрытия чердачного помещения, перекрытия на втором этаже во втором подъезде дома. Причины пожара устанавливаются.

Также специалисты определяют факторы, повлекшие возгорание в деревянной двухэтажке по улице Зелёной областного центра. Как «Арктик-ТВ» сообщало, 25 августа в результате пожара выгорели помещения квартир и кровля. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения (16 человек личного состава, 6 ед. техники).