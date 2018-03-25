Огонь Полярной олимпиады зажгли на главной площади Мурманска

24 марта на площади Пять Углов в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия 84-го международного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся. Спортсменов и гостей церемонии приветствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она отметила, что Праздник Севера не напрасно называют Полярной олимпиадой – в этом году самое масштабное спортивное мероприятие Заполярья примет представителей из 11 стран и более чем 70 субъектов РФ.

«Праздник Севера – это настоящий праздник спорта, дружбы, мира и честной борьбы. Первые старты Праздника Севера принял поселок Раякоски – в «Лыжне Дружбы» приняли участие 3600 человек. Я уверена, что 84-й Праздник Севера и 58-й Праздник Севера учащихся побьют рекорд и по массовости и, конечно, по победам», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор подчеркнула, что кульминацией Праздника Севера станет традиционный лыжный марафон. В этом году в авангарде гонки выступят легендарные спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий; двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева; бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов. Среди почетных гостей марафона: «король лыж», четырёхкратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион СССР Николай Зимятов; трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов; победитель первого Мурманского марафона Иван Гаранин.

«Разделить лыжню с такими людьми – не просто честь, но и огромная радость для любого спортсмена, профессионала и любителя. Дорогие друзья, выходите на лыжню вместе со спортсменами, берите детей, давайте отметим своими личным победами и достижениями 84-й традиционный международный Праздник Севера и 58-й Праздник Севера учащихся», – обратилась к северянам Марина Ковтун.

Участие в торжественном открытии 84-го традиционного Праздника Севера приняли спикер регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы.

- Сегодня мы даём старт весеннему событию, которое по праву стало одной из «визитных карточек» Кольского Заполярья. Неслучайно Праздник Севера и Мурманская область, юбилей которой мы отмечаем в этом году, практически ровесники, - отметил глава регионального парламента, приветствуя собравшихся. - Пусть главное в любом соревновании - это высокие достижения, я убеждён, что Праздник Севера – выполняет ещё одну важную миссию - он вызывает интерес к физической активности, позитивному образу жизни, заряжает здоровым азартом. Не зря говорят: «О спорт – ты мир». Справедливо к этому можно добавить: «Спорт - это жизнь, это сила, это победа». Прежде всего, победа над собой, поскольку стимулирует постоянно «находиться в форме» как самих спортсменов, так и болельщиков.

Спикер пожелал всем участникам соревнований веры в себя и свою победу, а болельщикам – незабываемых впечатлений и радостного настроения.

С приветственными словами на церемонии выступили представители органов региональной и муниципальной власти, судейского корпуса и спортсмены – бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, мончегорский фристайлист Сергей Ридзик и участница зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане, мурманская лыжница и биатлонистка Екатерина Мошковская.

Почётная миссия поднятия флага 84-го традиционного международного Праздника Севера была предоставлена заслуженному мастеру спорта России по летнему биатлону, чемпионке мира и Европы Екатерине Улижовой и мастеру спорта России международного класса по биатлону, чемпионке мира по биатлону среди юниоров 2003-2004 годов, победителю кубков Международной федерации биатлона, победителю общего зачета Кубка России по биатлону, чемпионке России 2013-2014 годов Ульяне Денисовой. Флаг 58-го Праздника Севера учащихся подняли кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом, член сборной команды России, серебряный призёр первенства мира по хоккею с мячом среди девушек 2017 года Наталья Журавлева и ее тренер, мастер спорта по хоккею с мячом, тренер высшей категории детско-юношеской спортивной школы № 6 Мурманска Наталья Ершова.

Кульминацией церемонии стало зажжение огня Полярной олимпиады – это право было предоставлено нашему земляку, бронзовому призеру зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в ски-кроссе, заслуженному мастеру спорта России Сергею Ридзику.

Также в рамках церемонии выступили творческие коллективы и состоялось красочное огненное шоу.

Наша справка:

В программе 84-го традиционного Праздника Севера – 16 соревнований, они проходят с 9 марта по 15 апреля. В программу 58-го Праздника Севера учащихся включены 12 мероприятий с 6 февраля по 8 апреля. На снежных трассах и ледовых аренах встретятся спортсмены из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. В муниципалитетах региона пройдут соревнования по конькобежному спорту, зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу, хоккею, биатлону, альпинизму, лыжные гонки, гонки на собачьих и оленьих упряжках. Старты традиционного лыжного марафона Праздника Севера на дистанции свободным и классическим стилем состоятся 31 марта и 1 апреля. По предварительной оценке, в них примут участие около двух тысяч спортсменов.