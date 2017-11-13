Огонь уничтожил строительные отходы в гараже

12 ноября около 13.30 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража на улице Ломоносова в Полярных Зорях.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в результате пожара огнём в подвале гаража обгорели строительные отходы. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.